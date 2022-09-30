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Рами
Вампир-пухляш, тайный клуб страшных историй и долгожданный "Шантарам": 10 главных сериалов октября
Foto: Kadrs no filmas

Второй месяц осени традиционно приурочен к Хэллоуину. В программе: романтические и смешные сериалы о вампирах, перезагрузка легендарного хоррора о кукле Чаки, приквел "Сверхъестественного", пугающая антология Гильермо дель Торо и мистическое шоу от создателя "Призраков дома на холме" Майкла Флэнагана.

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1 11
Рами
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