Вампир-пухляш, тайный клуб страшных историй и долгожданный "Шантарам": 10 главных сериалов октября

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Второй месяц осени традиционно приурочен к Хэллоуину. В программе: романтические и смешные сериалы о вампирах, перезагрузка легендарного хоррора о кукле Чаки, приквел "Сверхъестественного", пугающая антология Гильермо дель Торо и мистическое шоу от создателя "Призраков дома на холме" Майкла Флэнагана.
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