Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком
Foto: Publicitātes foto

Сегодня в США состоится официальная премьера фильма "Военная охота" (Warhunt), который был снят в Латвии с участием голливудских и латвийских актеров и продюсеров. Когда он доберется до нашего зрителя, пока неизвестно. Зато некоторые западные критики его уже посмотрели. Что они говорят?

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"Военная охота"— это мистический военный триллер о Второй мировой войне. Фильм снимали в Латвийском этнографическом музее, а также в лесах и пещерах Лигатне, в Болдерае и других местах. По сюжету в 1945 году американский военно-транспортный самолет теряет управление и терпит крушение в тылу врага среди немецких лесов. Безжалостный майор Джонсон (Микки Рурк) немедленно отправляет отряд своих самых храбрых солдат, чтобы спасти отряд и добыть сверхсекретные материалы, находившиеся в самолете.

Прибывшие на место военные обнаруживают повешенных солдат Третьего Рейха и другие трупы с древними магическими символами. Внезапно их компасы ломаются, у людей начинаются галлюцинации, после чего им приходится столкнуться с мощной сверхъестественной силой и бороться с лесными ведьмами.

В фильме снимались такие голливудские звезды как Микки Рурк и Роберт Неппер, а также латвийские актеры — Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Режиссер — американец Мауро Борелли, продюсеры — Игорь Пронин и Юлия Зайцева (местное продюсерское объединение Forma Pro Films).

Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком
Foto: Publicitātes foto

В интернете уже появились первые рецензии на новый фильм. В целом, кинолюбители довольны картиной, но каждый отмечает ряд недостатков, которые могут оттолкнуть искушенного зрителя. Приятно одно, почти все хвалят кинематографию и таинственные и красивые латвийские пейзажи.

"Режиссер Мауро Боррелли в своих ужастиках о войне не заботится о том, есть ли в них смысл или привлекательные персонажи. При этом ему почти удалось сделать неплохую картину, несмотря на некоторые очевидные недостатки. Это довольно удивительно, — пишет блогер и кинокритик Марк Дьюсик. — Минусы этого фильма — витиеватость на раннем этапе, плоские персонажи, неуклюжая экспозиция и весьма шаблонный третий акт. Правда, хотя бы одну часть фильма можно считать успешной".

"Это гибридный боевик. Мотив "человек на задании" переплетается с экшном "выживание в ночи" с элементами хоррора. Можно подумать, что это фильм о том, как убивают нацистов, но это не так. "Военная охота" — это то, что происходит, когда вы связываетесь с чем-то еще более зловещим — с сумасшедшими ведьмами", — пишет автор блога Bulletproof action, отмечая, что Микки Рурк вовсе не ленивый актер, и в этом фильме все держится только на его плечах.

Темп картины мучительно медленный, а случайные кровавые сцены кажутся неуместными и безвкусными

"Фильм, снятый в Риге и в других местах в Латвии сделан очень красиво. Кинематография настолько увлекательная, что местами я забывал, что смотрю сравнительно малобюджетную киноленту, — пишет автор блога CRP Writes, который также хвалит игру Микки Рурка. — Но несмотря на то, что визуально все приятно и хорошо, темп картины мучительно медленный, а случайные кровавые сцены кажутся неуместными и безвкусными. Некоторые диалоги, прически и костюмы не соответствуют эпохе. Из-за почти полного отсутствия развития персонажей, я не смог испытывать к кому-либо из них особую симпатию".

"Если вы хотите увидеть, как ведьмы соблазняют солдат, множество крови и кошмарных галлюцинаций, в этом фильме этого добра в избытке. Спецэффекты и грим впечатляют, хотя компьютерная графика не такая уж хорошая, она тоже не подводит, — сказано на сайте Horror fuel. — Фильм "Военная охота" можно назвать компиляцией нескольких поджанров сверхъестественного и хоррора в лесу с элементами нацистского оккультизма. Кинематография достаточно солидна, чтобы сохранять зрительский интерес, что делает эту полуторачасовую картину вполне захватывающей".

"Майор Джонсон в исполнении Микки Рурка кажется полностью отстраненным от происходящего. Местами в фильме настолько плохое освещение, что увидеть, что происходит на экране весьма трудно", — отмечает автор блога Josh at the movies.

Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком
Foto: Publicitātes foto

На сайте RottenTomatoes тоже появились первые отзывы. Автор блога Cinema Crazed Эмили Блэк пишет, что это не плохой, но и не хороший фильм: "Он балансирует посередине и однозначно сказать, куда склоняется, сложно". Некоторые также отмечают, что если бы не маленький бюджет, кино могло бы получится весьма неплохим. "Мало что можно сделать с таким небольшим бюджетом, и это действительно мешает "Военной охоте" стать действительно хорошим кино", — пишет Эдвард Дуглас из The Weekend Warrior.

"В этом дурацком фильме ужасов о Второй мировой войне есть несколько интригующих идей, но какими бы интересными они ни были, все погубил весьма неумелый результат", — отмечает Фрэнк Свиетек в блоге One Guy's Opinion. Игрой Микки Рурка остались довольны не все. Например, Роберт Койдер в блоге Flickering Myth пишет, что пусть в "Военной охоте" и случаются всплески предсказуемой, но весьма извращенной психологической доброты, она не спасает картонных персонажей, заезженную концовку и внешность Микки Рурка, который сводит на нет любой ажиотаж вокруг картины.

Время от времени зритель еще может посмеяться, но далеко не так часто, как можно было бы ожидать

Обозреватель издания Variety Джо Лейдон отмечает, что этот фильм мог бы занять достойное место в коллекции, если его сравнивать со многими более незначительными картинами. "Режиссер Мауро Боррелли, несмотря на все клише, умудрился неплохо удержать напряжение. Существует бесчисленное множество других фильмов в этом поджанре, который представляет собой фантастическую выдумку на основе предполагаемой одержимости Адольфа Гитлера сверхъестественным. Главные герои играют и вкладываются в свои роли, маневрируя между двумя параллельными сюжетными линиями. Это вызывает зрительский интерес, доверие и уважение. Подмигивание или ухмылки там и тут, — все это могло бы превратиться в смехотворную чепуху задолго до того, как "Военная охота" наконец-то сойдет с рельсов. Время от времени зритель еще может посмеяться, но далеко не так часто, как можно было бы ожидать, исходя из сюжета", — пишет Лейдон.

Средства в размере 1,7 млн ​​евро на создание картины были собраны на краудфандинговой платформе Crowdestor. Фильм будет показан в кинотеатрах, на Apple TV и других стриминговых сервисах в США.

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