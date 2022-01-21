Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком

Сегодня в США состоится официальная премьера фильма "Военная охота" (Warhunt), который был снят в Латвии с участием голливудских и латвийских актеров и продюсеров. Когда он доберется до нашего зрителя, пока неизвестно. Зато некоторые западные критики его уже посмотрели. Что они говорят?
"Военная охота"— это мистический военный триллер о Второй мировой войне. Фильм снимали в Латвийском этнографическом музее, а также в лесах и пещерах Лигатне, в Болдерае и других местах. По сюжету в 1945 году американский военно-транспортный самолет теряет управление и терпит крушение в тылу врага среди немецких лесов. Безжалостный майор Джонсон (Микки Рурк) немедленно отправляет отряд своих самых храбрых солдат, чтобы спасти отряд и добыть сверхсекретные материалы, находившиеся в самолете.
Прибывшие на место военные обнаруживают повешенных солдат Третьего Рейха и другие трупы с древними магическими символами. Внезапно их компасы ломаются, у людей начинаются галлюцинации, после чего им приходится столкнуться с мощной сверхъестественной силой и бороться с лесными ведьмами.
В фильме снимались такие голливудские звезды как Микки Рурк и Роберт Неппер, а также латвийские актеры — Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Режиссер — американец Мауро Борелли, продюсеры — Игорь Пронин и Юлия Зайцева (местное продюсерское объединение Forma Pro Films).
В интернете уже появились первые рецензии на новый фильм. В целом, кинолюбители довольны картиной, но каждый отмечает ряд недостатков, которые могут оттолкнуть искушенного зрителя. Приятно одно, почти все хвалят кинематографию и таинственные и красивые латвийские пейзажи.
"Режиссер Мауро Боррелли в своих ужастиках о войне не заботится о том, есть ли в них смысл или привлекательные персонажи. При этом ему почти удалось сделать неплохую картину, несмотря на некоторые очевидные недостатки. Это довольно удивительно, — пишет блогер и кинокритик Марк Дьюсик. — Минусы этого фильма — витиеватость на раннем этапе, плоские персонажи, неуклюжая экспозиция и весьма шаблонный третий акт. Правда, хотя бы одну часть фильма можно считать успешной".
"Это гибридный боевик. Мотив "человек на задании" переплетается с экшном "выживание в ночи" с элементами хоррора. Можно подумать, что это фильм о том, как убивают нацистов, но это не так. "Военная охота" — это то, что происходит, когда вы связываетесь с чем-то еще более зловещим — с сумасшедшими ведьмами", — пишет автор блога Bulletproof action, отмечая, что Микки Рурк вовсе не ленивый актер, и в этом фильме все держится только на его плечах.
"Фильм, снятый в Риге и в других местах в Латвии сделан очень красиво. Кинематография настолько увлекательная, что местами я забывал, что смотрю сравнительно малобюджетную киноленту, — пишет автор блога CRP Writes, который также хвалит игру Микки Рурка. — Но несмотря на то, что визуально все приятно и хорошо, темп картины мучительно медленный, а случайные кровавые сцены кажутся неуместными и безвкусными. Некоторые диалоги, прически и костюмы не соответствуют эпохе. Из-за почти полного отсутствия развития персонажей, я не смог испытывать к кому-либо из них особую симпатию".
"Если вы хотите увидеть, как ведьмы соблазняют солдат, множество крови и кошмарных галлюцинаций, в этом фильме этого добра в избытке. Спецэффекты и грим впечатляют, хотя компьютерная графика не такая уж хорошая, она тоже не подводит, — сказано на сайте Horror fuel. — Фильм "Военная охота" можно назвать компиляцией нескольких поджанров сверхъестественного и хоррора в лесу с элементами нацистского оккультизма. Кинематография достаточно солидна, чтобы сохранять зрительский интерес, что делает эту полуторачасовую картину вполне захватывающей".
"Майор Джонсон в исполнении Микки Рурка кажется полностью отстраненным от происходящего. Местами в фильме настолько плохое освещение, что увидеть, что происходит на экране весьма трудно", — отмечает автор блога Josh at the movies.
На сайте RottenTomatoes тоже появились первые отзывы. Автор блога Cinema Crazed Эмили Блэк пишет, что это не плохой, но и не хороший фильм: "Он балансирует посередине и однозначно сказать, куда склоняется, сложно". Некоторые также отмечают, что если бы не маленький бюджет, кино могло бы получится весьма неплохим. "Мало что можно сделать с таким небольшим бюджетом, и это действительно мешает "Военной охоте" стать действительно хорошим кино", — пишет Эдвард Дуглас из The Weekend Warrior.
"В этом дурацком фильме ужасов о Второй мировой войне есть несколько интригующих идей, но какими бы интересными они ни были, все погубил весьма неумелый результат", — отмечает Фрэнк Свиетек в блоге One Guy's Opinion. Игрой Микки Рурка остались довольны не все. Например, Роберт Койдер в блоге Flickering Myth пишет, что пусть в "Военной охоте" и случаются всплески предсказуемой, но весьма извращенной психологической доброты, она не спасает картонных персонажей, заезженную концовку и внешность Микки Рурка, который сводит на нет любой ажиотаж вокруг картины.
Обозреватель издания Variety Джо Лейдон отмечает, что этот фильм мог бы занять достойное место в коллекции, если его сравнивать со многими более незначительными картинами. "Режиссер Мауро Боррелли, несмотря на все клише, умудрился неплохо удержать напряжение. Существует бесчисленное множество других фильмов в этом поджанре, который представляет собой фантастическую выдумку на основе предполагаемой одержимости Адольфа Гитлера сверхъестественным. Главные герои играют и вкладываются в свои роли, маневрируя между двумя параллельными сюжетными линиями. Это вызывает зрительский интерес, доверие и уважение. Подмигивание или ухмылки там и тут, — все это могло бы превратиться в смехотворную чепуху задолго до того, как "Военная охота" наконец-то сойдет с рельсов. Время от времени зритель еще может посмеяться, но далеко не так часто, как можно было бы ожидать, исходя из сюжета", — пишет Лейдон.
Средства в размере 1,7 млн евро на создание картины были собраны на краудфандинговой платформе Crowdestor. Фильм будет показан в кинотеатрах, на Apple TV и других стриминговых сервисах в США.