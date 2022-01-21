Ведьмы, морок и море крови. Что говорят критики о снятом в Латвии фильме с Микки Рурком

Сегодня в США состоится официальная премьера фильма "Военная охота" (Warhunt), который был снят в Латвии с участием голливудских и латвийских актеров и продюсеров. Когда он доберется до нашего зрителя, пока неизвестно. Зато некоторые западные критики его уже посмотрели. Что они говорят?

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"Военная охота"— это мистический военный триллер о Второй мировой войне. Фильм снимали в Латвийском этнографическом музее, а также в лесах и пещерах Лигатне, в Болдерае и других местах. По сюжету в 1945 году американский военно-транспортный самолет теряет управление и терпит крушение в тылу врага среди немецких лесов. Безжалостный майор Джонсон (Микки Рурк) немедленно отправляет отряд своих самых храбрых солдат, чтобы спасти отряд и добыть сверхсекретные материалы, находившиеся в самолете.

Прибывшие на место военные обнаруживают повешенных солдат Третьего Рейха и другие трупы с древними магическими символами. Внезапно их компасы ломаются, у людей начинаются галлюцинации, после чего им приходится столкнуться с мощной сверхъестественной силой и бороться с лесными ведьмами.

В фильме снимались такие голливудские звезды как Микки Рурк и Роберт Неппер, а также латвийские актеры — Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Режиссер — американец Мауро Борелли, продюсеры — Игорь Пронин и Юлия Зайцева (местное продюсерское объединение Forma Pro Films).

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В интернете уже появились первые рецензии на новый фильм. В целом, кинолюбители довольны картиной, но каждый отмечает ряд недостатков, которые могут оттолкнуть искушенного зрителя. Приятно одно, почти все хвалят кинематографию и таинственные и красивые латвийские пейзажи.

"Режиссер Мауро Боррелли в своих ужастиках о войне не заботится о том, есть ли в них смысл или привлекательные персонажи. При этом ему почти удалось сделать неплохую картину, несмотря на некоторые очевидные недостатки. Это довольно удивительно, — пишет блогер и кинокритик Марк Дьюсик. — Минусы этого фильма — витиеватость на раннем этапе, плоские персонажи, неуклюжая экспозиция и весьма шаблонный третий акт. Правда, хотя бы одну часть фильма можно считать успешной".

"Это гибридный боевик. Мотив "человек на задании" переплетается с экшном "выживание в ночи" с элементами хоррора. Можно подумать, что это фильм о том, как убивают нацистов, но это не так. "Военная охота" — это то, что происходит, когда вы связываетесь с чем-то еще более зловещим — с сумасшедшими ведьмами", — пишет автор блога Bulletproof action, отмечая, что Микки Рурк вовсе не ленивый актер, и в этом фильме все держится только на его плечах.