Великобритания примет Евровидение в 2023 году вместо Украины
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Согласно соглашению между Великобританией и Украиной, мероприятие пройдет в Великобритании, несмотря на то, что она заняла второе место в 2022 году. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявления Европейского вещательного союза и BBC.

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По оценке ЕВС, Украинская сторона не сможет обеспечить необходимую для проведения мероприятия безопасность, поэтому конкурс пройдет в Великобритании.

"BBC постарается сделать его истинным отражением украинской культуры, а также продемонстрировать разнообразие британской музыки и творчества", - заявил Тим Дэви, генеральный директор BBC. В ближайшее время, добавил он, BBC начнет поиск принимающего "Евровидение" города.

"В качестве принимающей стороны Великобритания будет чтить дух и разнообразие конкурса и, что наиболее важно, позаботится, чтобы он отражал недавнюю победу Украины на Евровидении и украинское творчество", - пообещала министр культуры Великобритании Надин Доррис.

В истории конкурса Великобритания ранее уже трижды принимала "Евровидение" вместо других стран-победителей.

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