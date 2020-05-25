Венецианский кинофестиваль пройдет в срок

Венецианский кинофестиваль намерены провести в срок — со 2 по 12 сентября, пишет Variety со ссылкой на губернатора региона Венето Луку Зайю. Тем не менее венецианскую биеннале архитектуры отложили на следующий год из-за пандемии коронавируса. Обычно даты обоих мероприятий совпадали. По словам Зайи, для архитектурной выставки требуется достроить необходимые павильоны, в то время как для киносмотра "все готово".

Губернатор Венето и по совместительству член административного совета киносмотра подчеркнул, что фестиваль состоится в "экспериментальном формате".

Он предупредил, что в этом году будет показано меньше фильмов, чем в прошлом. Это объясняется режимом изоляции, в котором оказались в том числе кинематографисты по всему миру.

В начале мая оргкомитет Венецианского кинофестиваля опросил представителей киноиндустрии, чтобы узнать о проблемах и предложениях относительно его будущего. В частности, было предложено подписать письмо тем режиссерам, актерам и продюсерам, которые готовы будут посетить мероприятие в запланированные даты.

"Мы бы не смогли заранее спланировать подготовку к фестивалю, не получив одобрение представителей киноиндустрии, — объяснял глава кинофестиваля Альберто Барбера. — Нам было очень важно дать новый старт фестивалю, чтобы сохранить кинематограф даже в эти трудные времена".

Кроме того, в своем заявлении руководство подчеркивало, что не пойдет по пути "виртуального показа". Такой вариант допустили только в отношении тех, кто не сможет присутствовать на фестивале, но был на него аккредитован.

Тем временем Италия с 3 июня откроет границы для стран ЕС и Шенгенского соглашения. При этом прилетевшим в страну гражданам не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин. В рамках послабления режима с 15 июня заработают театры, концертные залы и кинотеатры. При этом в закрытых пространствах, включая транспортные средства, обязательно ношение медицинских масок. Однако ограничения могут быть восстановлены в любое время в отдельных районах страны в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Архитектурная выставка в Венеции, подготовка к которой обычно начиналась уже сейчас, изначально была отложена на лето.

Однако неделю назад организаторы сообщили о переносе на 22 мая — 21 ноября 2021 года. Преимущество переноса заключается в том, что теперь выставка продлится положенные полгода, а не три месяца, как было задумано в условиях пандемии.

"Решение отложить проведение биеннале — это признание невозможности в установленные сроки реализовать такой сложный интернациональный проект из-за трудностей, вызванных последствиями чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", — говорилось в официальном пресс-релизе.

Что касается биеннале современного искусства, то его перенесли на 2022 год.

Ранее из-за коронавируса отменили Каннский кинофестиваль, запланированный на май 2020-го. Несмотря на это, организаторы в начале июня надеются представить список фильмов, которые должны были попасть в смотр в рамках программы "Канны-2020". Ленты покажут осенью на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.