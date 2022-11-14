Вибраниум поглотит их всех: каким получился фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда"?

10 ноября в мировой прокат вышло продолжение культовой "Черной пантеры". Режиссер нового фильма – снова Райан Куглер, но нельзя сказать, что лента получилась такой же удачной.

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Самая первая сцена возвращает зрителей к оригинальной "Черной пантере". Мы видим похороны, людей, облаченных в белое, большой гроб и слышим церемониальную музыку. А также - гигантский портрет короля. У жителей африканского королевства Ваканды случилось горе. Правитель Т'Чалла, почитаемый и уважаемый всеми, умер от таинственного недуга. Но если для экранных героев это шок, то для фанатов по ту сторону экрана - вполне закономерное явление: они знали, что это произойдет, с тех пор, как спустя некоторое время после смерти актера Чедвика Боузмана было объявлено, что Т'Чалла — Черная Пантера — также отправится к праотцам.

Во многом так же, как Боузман был больше, чем просто актер для своих поклонников и сверстников (звезда "Черной пантеры" Чедвик Боузман умер от рака в возрасте 43 лет), Т'Чалла был больше, чем супергероем или типичным королем. И "Ваканда навсегда" делает его наследие центральным в фильме. Любовь к Чедвику и бессмертное благоговение перед Т'Чаллой ощущаются на протяжении всей трехчасовой (и поверьте, это немного слишком!) истории. Но картина также при этом старается не быть сильно связанной с этими глубокими эмоциями, чтобы не казаться повествовательно негибкой или застрявшей в прошлом. Так что это не просто трибьют.

Foto: Kadrs no filmas

"Ваканда навсегда" — это и развлечение, и эпопея, в которой сливаются драмы, как на экране, так и за кулисами. Первый фильм "Черная пантера" был очень популярным и стал настоящей вехой в разделе так называемого "черного" кино. Куглер подарил зрителям удивительное утопическое изображение Ваканды, изолированной, технологически развитой страны, которая никогда не была подвержена завоеванию. Но, кроме этого, он погрузил аудиторию и в актуальную повестку - африканской и афроамериканской идентичности, борьбы за расовую справедливость. В новом фильме Куглер расширяет грани, добавляя нового, феминистского видения Ваканды - ведь большинство главных персонажей здесь женщины, и это удивительно сильные личности.

В начале сиквела Ваканда сталкивается с последствиями своего недавнего решения открыть границы и присоединиться к мировому сообществу. Королевство еще не пришло в себя после смерти Т'Чаллы, но уже подвергается атаке со стороны других стран, желающих заполучить суперсилу Ваканды - драгоценный металл вибраниум. У королевства прибавляется врагов. Новая угроза исходит из секретного подводного города, некой "Атлантиды" под названием Талокан. Совпадение или закономерность - Талокан тоже функционирует на вибраниуме. Граждане Талокана, подобно героям "Аватара" имеют синюю кожу (и жабры), но на самом деле они произошли от древней цивилизации майя, которая подверглась уничтожению тысячи лет назад. Это заставило их мутировать и переселиться в океан.

Foto: Kadrs no filmas

Тем не менее, сильный враг может стать и хорошим союзником. Лидер Талокана, Нэмор, хочет объединить силы с Вакандой против потенциальных захватчиков вибраниума и угрожает войной, если они не согласятся. Но хотят ли жители свободной и независимой Ваканды быть завоеванными голубыми амфибиями?

Острая критика западного колониализма и уничтожения коренных народов заложена в суть взгляда создателей фильма на Нэмора и Талокан, что вызывает неизбежное сравнение с Киллмонгером из оригинального фильма. Но в то время как Майкл Б. Джордан играл своего злодея как гневного человека, жаждущего стать королем, Нэмор Теноча Уэрты Михеи — король, который видит в своих сверхчеловеческих генетических дарах признаки божественности.

Этот фильм не торопится добраться из точки А в точку Б, но это путешествие — то, что должны испытать зрители. Фильм сделан в лучших традициях Marvel, например вспоминаются "Мстители: Финал". Райан Куглер и его соавтор Джо Роберт Коул балансируют на тонкой грани между нарративной составляющей и эффектным зрелищем.

Foto: Kadrs no filmas

Но все же даже Куглер, являясь проникновенным режиссером, не может не поддаться соблазну использовать некоторые из самых шаблонных сериальных приемов: боевые сцены сняты тяжеловесно и понимаются с трудом. Параллельный сюжет, связанный с ЦРУ, несмотря на феерическую игру Мартина Фримена, только запутывает и синтетически раздувает вселенную персонажей. Геополитика, конечно, интересная штука, но так ли она близка всем зрителям? Все это вызывает немного закономерный вопрос: почему сиквел "Черной пантеры" вообще должен был быть традиционным фильмом о супергероях? Было бы естественно, если бы сюжет развивался по лекалам более приземленной драмы, ведь в нем столько сильных женских персонажей - взять хотя бы Шури (Летиша Райт), сестру Т'Чаллы, которая является гениальным ученым. Женская линия вообще очень удачно смотрится в эпизодах и решена с юмором. Так, королева Рамонда (Анджела Бассет) пророчески шутит, что вибраниум со временем поглотит их всех.

Но, как ни крути, это фильм Marvel и фильм о супергероях. Поэтому финал вполне предсказуем. Кто-то новый в итоге становится новой Черной пантерой и идет спасать Ваканду.

Что говорят критики?

После череды маниакальных блокбастеров о супергероях, которые рикошетом переходили от одного цифрового зрелища к другому, этот фильм не торопится с персонажами и сюжетом, но ни то, ни другое не развивается до удовлетворительной степени. (Кайл Смит, Wall Street Journal)

Начальная и заключительная сцены Wakanda Forever заставят ваше сердце сжаться. Но 2 часа 41 минута - это один из самых длинных фильмов в MCU. И в нем много моментов, граничащих со скукой. Я плакала, но также фильм меня и утомил. (Анупама Чопра, Film Companion)

Куглер совершает невероятный подвиг, несмотря на некоторые сюжетные заминки, создавая фильм о супергероях, эмоционально трогательный, политически и культурно актуальный, и отдающий дань уважения не только Т'Чалле, но и Чедвику Боузману. (Кэти Уолш, Tribune News Service)