ВИДЕО: 10 кинопроб звезд Голливуда, которые стоит увидеть

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Джим Кэрри - Saturday Night Live
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Foto: AFP/Scanpix

Когда Джиму Кэрри было 18 лет, он пробовался на роль ведущего шоу Saturday Night Live, но его не взяли. И он далеко не единственный, кто пережил неудачу в начале пути.

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Многие теперь уже известные актеры приходили на прослушивания, но не попали на экраны по стечению обстоятельств. А кому-то, чтобы получить роль, было достаточно пробежаться по сценарию накануне проб или включить своей талант импровизатора.


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Джим Кэрри - Saturday Night Live

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DELFI Showtime

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