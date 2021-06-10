ВИДЕО: 10 кинопроб звезд Голливуда, которые стоит увидеть

Когда Джиму Кэрри было 18 лет, он пробовался на роль ведущего шоу Saturday Night Live, но его не взяли. И он далеко не единственный, кто пережил неудачу в начале пути.
Многие теперь уже известные актеры приходили на прослушивания, но не попали на экраны по стечению обстоятельств. А кому-то, чтобы получить роль, было достаточно пробежаться по сценарию накануне проб или включить своей талант импровизатора.
- 1. Джим Кэрри - Saturday Night Live
- 2. Дэйзи Ридли - "Звездные войны"
- 3. Джейсон Момоа - "Игра Престолов"
- 4. Рэйчел МакАдамс - "Дневник памяти"
- 5. Дети-актеры - "Очень странные дела"
- 6. Эмма Стоун - "Отличница легкого поведения"
- 7. Роберт Дауни-младший - "Железный человек"
- 8. Мэттью МакКонахи - "Под кайфом и в смятении"
- 9. Марлон Брандо - "Бунтарь без причины"
- 10. Сет Роген, Кэтрин Хан, Боб Оденкерк - "Офис"