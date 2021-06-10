ВИДЕО: 10 кинопроб звезд Голливуда, которые стоит увидеть

Когда Джиму Кэрри было 18 лет, он пробовался на роль ведущего шоу Saturday Night Live, но его не взяли. И он далеко не единственный, кто пережил неудачу в начале пути.

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Многие теперь уже известные актеры приходили на прослушивания, но не попали на экраны по стечению обстоятельств. А кому-то, чтобы получить роль, было достаточно пробежаться по сценарию накануне проб или включить своей талант импровизатора.