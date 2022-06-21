ВИДЕО: А где же Геннадий? Каким получился новый Чебурашка
Foto: Kadrs no video/YouTube

В сети опубликован тизер полнометражного фильма о приключениях зверька загадочного происхождения, известного всем, кто рос на советских мультфильмах. Роль старшего товарища и друга Чебурашки, судя по ролику, досталась Сергею Гармашу. В соцсетях уже шутят о сходстве легендарной зверюшки с первой версией ежика Соника и спрашивают: "А где же Геннадий?"

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Если судить по рабочему комбинезону и секатору в руках, Гармаш сыграет садовника (и наверняка его будут звать Геннадием). И именно он находит Чебурашку в финале тизера и с удивлением задает ему вопрос: "Ты что такое?"

Каким будет сюжет, пока не сообщается, но известно, что в ленте также заняты Елена Яковлева и Федор Добронравов, а Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Премьера запланирована на 1 января 2023 года.

В соцсетях видеоролик вызвал смешанные отзывы. Часть людей печалится из-за отсутствия крокодила, часть надеется, что получится доброе детское кино, другие же сравнивают Чебурашку с первой версией героя "Соник в кино" (ежика по просьбе зрителей перерисовали, так как многие сочли его "страшненьким") или продуктом скрещивания Соника с малышом Йодой из "Мандалорца". А кто-то вспоминает оригинального мультяшного Чебурашку и советует создателям фильма поработать над персонажем: "Как по мне стоит изменить цвет глаз, подкорректировать форму носа в сторону классики и убрать к черту зубы. Зачем? Они делают существо опасным, а Чебурашка должен быть милым, дружелюбным и беззащитным".

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Елена Яковлева
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