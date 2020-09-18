ВИДЕО: Без комментариев. Киркоров и Басков записали песню в поддержку Лукашенко

Поп-певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Видеоклип на трек опубликован на YouTube.

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В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые "живут на своей земле" в "мире, любви и согласии, вместе". В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — "Любимую не отдают".

Сам Лукашенко в композиции не упоминается. У видеоклипа отключена возможность комментирования, а также выставления лайков и дизлайков. В записи трека и клипа также приняли участие такие исполнители, как Диана Гурцкая, Анита Цой, певица Жанет, Денис Майданов и Александр Буйнов.