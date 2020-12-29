ВИДЕО: Бузова выпустила очень классный клип в стиле группы "Ленинград"
Foto: Kadrs no video

28 декабря Ольга Бузова и ее жених Дава представили свежий клип на совместную песню "Снежинки" с участием звезд российского шоубиза. 7-минутный видеоролик скорее похож на мини-фильм, как это часто делает группа "Ленинград", и рассказывает историю современной Золушки с бензоколонки.

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Главную роль сыграла, естественно, сама Ольга, принц - запевший блогер Дава (Давид Манукян). Также в клипе заняты звезды Comedy Woman Марина Федункив (мама принца) и Надежда Сысоева (девушка на заправке), Филипп Киркоров (папа главной героини, алкаш и быдло из Бутово), Яна Рудковская с сыном Сашей (мама "Золушки" и ее младший брат).

Менее чем за сутки ролик набрал более 1,6 миллионов просмотров и вышел в тренды. В комментариях многие отмечают, что впервые с удовольствием посмотрели клип с участием Бузовой, который имеет сюжет и настроение. Кроме того, некоторых комментаторов приятно удивило неожиданное амплуа Киркорова и Рудковской без "гуччи", стразов и перьев.

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Ольга Бузова Филипп Киркоров Яна Рудковская
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