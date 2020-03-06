ВИДЕО: Было три - остался один. Грустный мультфильм учит не трогать бельков на пляже
Foto: Publicitātes foto

С началом сезона, когда малыши тюленей выбираются на пляжи, чтобы отдохнуть и погреться на пляже, Управление охраны среды снова обратилось к жителям.

Совместно с анимационной студией Animācijas brigāde был создан грустный образовательный мультфильм о незавидной судьбе бельков, которые часто гибнут из-за легкомысленных действий людей.

В ролике, который опубликован в соцсетях, рассказывается от трех детенышах на пляже. На одного напала собака - их осталось два. Второго загнали в море и он утонул - и маму, вышедшую на берег покормить потомство, дождался всего один малыш.

Управление охраны среды ежегодно информирует жителей о том, как действовать, если вы заметили на берегу детеныша тюленя, - не гнать его к воде, не трогать и не пугать, а также следить, чтобы на белька не напала собака. Животные вылезают на берег, чтобы отдохнуть, и сами вернутся в воду, когда потребуется.

Несмотря на предпринимаемые меры, бельки все же страдают от людей. Например, в прошлом году к 29 марта в Рижский зоопарк было доставлено 15 раненых тюленей, пять из них умерли от ран, полученных, по всей видимости, от собак.

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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