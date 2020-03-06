ВИДЕО: Было три - остался один. Грустный мультфильм учит не трогать бельков на пляже

С началом сезона, когда малыши тюленей выбираются на пляжи, чтобы отдохнуть и погреться на пляже, Управление охраны среды снова обратилось к жителям.

Совместно с анимационной студией Animācijas brigāde был создан грустный образовательный мультфильм о незавидной судьбе бельков, которые часто гибнут из-за легкомысленных действий людей.

В ролике, который опубликован в соцсетях, рассказывается от трех детенышах на пляже. На одного напала собака - их осталось два. Второго загнали в море и он утонул - и маму, вышедшую на берег покормить потомство, дождался всего один малыш.

Martā pludmalēs uzplaukst roņu mazuļi! Kā rīkoties, ja pastaigā gar jūru sastapts tāds balts un pūkains kunkulis? Vienkārši likt mierā!

Īss stāsts sadarbībā ar "Animācijas brigādi" veidotajā animācijas filmiņā par trim ronēniem. pic.twitter.com/AxDERmGdho — DAP (@dabaDAP) March 6, 2020

Управление охраны среды ежегодно информирует жителей о том, как действовать, если вы заметили на берегу детеныша тюленя, - не гнать его к воде, не трогать и не пугать, а также следить, чтобы на белька не напала собака. Животные вылезают на берег, чтобы отдохнуть, и сами вернутся в воду, когда потребуется.

Несмотря на предпринимаемые меры, бельки все же страдают от людей. Например, в прошлом году к 29 марта в Рижский зоопарк было доставлено 15 раненых тюленей, пять из них умерли от ран, полученных, по всей видимости, от собак.