ВИДЕО: Если бы Тарантино снимал "Отверженных". "Би-2" сняли клип про страшного несчастного мальчика
Foto: Kadrs no video

Российская группа "Би-2" представила новый клип на песню "Бог проклятых", снятый в формате небольшой, но драматургически полноценной истории.

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Автором видеоролика выступил сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин. По его словам, он черпал вдохновение в классических хоррорах – "Сияние" Стенли Кубрика и "Психо" Альфреда Хичкока.

"Такое чувство, что это саундтрек к фильму, но так получилось, что это фильм к нашей песне. Он выглядит, как саундтрек для какого-то большого кино, потому что я для себя в шутку это называл "если бы Тарантино снимал "Отверженных", то они выглядели бы так", - поделился Шура Би-2.

Лева Би-2 рассказал, что вначале испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов "Виски" и "Пекло". "Но когда я выслушал его (режиссера) полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорблённым, коих с каждым годом становится всё больше и больше".

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