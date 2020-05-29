ВИДЕО: Группа "Кино" показала новый клип и планирует выступить в Риге

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на участников проекта, съемки прошли в конце прошлого года. Сейчас группа планирует воссоединиться для гастрольного тура, в рамках которого выступит и в Риге.

"Может показаться, что мы специально выбрали для релиза злободневную песню и даже сделали для нее какую-то зловещую графику, - цитирует агентство сына Виктора Цоя и продюсера группы Александра Цоя. - Но это, конечно, не так. Песни для видео были выбраны еще прошлой осенью, а сюжеты для графики придумывались в районе Нового года. Но, видимо, у группы "Кино" такая судьба — идеально попадать во время".

Сообщается, что в состав проекта пошли Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров.

Ранее участники "Кино" заявляли о планировании концертов с участием "виртуального" Виктора Цоя. Сообщалось, что выступления будет сопровождать видеоряд и голос лидера группы, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.

Концерт в Риге запланирован на 11 ноября.