ВИДЕО. Хандра, серое небо, Covid-19. Вышел клип "Тихий город" про Ригу
Foto: Kadrs no video

Латвийский исполнитель Krahmalev (Артур Крахмалёв) попытался найти позитив в негативе - клип на его новую песню "Тихий город" пропитан атмосферой тихой грусти и надеждой, что завтра всё станет лучше.

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Клип полностью снят на вечерних улицах Риги в сотрудничестве со студией звукозаписи ZashLow — Вадимом Смирновым и Александром Петуновым. В съёмках приняли участие представители латвийской творческой индустрии – музыканты, актёры, ведущие, стендап-комики.

Как говорит сам исполнитель, главная цель клипа – отвлечь людей от серых будней и давящей атмосферы кризиса, погрузив их в мир тонких ощущений и приятной меланхолии. Идея песни и клипа родилась во время ночной поездки по дождливым улицам спящего города, когда каждому хочется просто помолчать и подумать о своем.

Krahmalev – латвийский исполнитель родом из Вентспилса. В этом году уже отметился треком "Коронарэп" и мини-альбомом "Такие дела (EP)". Он активный стендап-комик в составе объединения Riga Stand Up.

Песня доступна на всех цифровых площадках.

Автор идеи, слов, исполнение: Krahmalev. Запись, сведение трека: ZashLow. Съемка, монтаж: Александр Петунов.

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