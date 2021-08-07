ВИДЕО: И тут что-то пошло не так. 15 фильмов, где в кадр попали реальные эмоции актеров

На какие только ухищрения не идут режиссеры и другие члены съемочных групп, чтобы запечатлеть наилучшие моменты кино. Правда, иногда в съемки вмешивается сама судьба - и совершенно незапланированные эпизоды становятся самыми яркими и даже входят в историю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Джеймс Кэмерон снимал "Титаник" в ледяной воде ради натурализма, Эндрю Адамсон держал в строжайшей тайне от юных актеров декорации Нарнии, а первое появление в кадре грудолома в "Чужом" для актеров на съемках было таким же сюрпризом, как и для зрителей. А вот случайная ошибка специалистов по трюкам на съемках "Назад в будущее" могла стоить жизни Майклу Джей Фоксу. И таких случаев в кинематографе немало.