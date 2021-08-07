1 16
Магнус Фаллос и "Житие Брайана по Монти Пайтону" (1979)
ВИДЕО: И тут что-то пошло не так. 15 фильмов, где в кадр попали реальные эмоции актеров
Foto: Kadrs no filmas

На какие только ухищрения не идут режиссеры и другие члены съемочных групп, чтобы запечатлеть наилучшие моменты кино. Правда, иногда в съемки вмешивается сама судьба - и совершенно незапланированные эпизоды становятся самыми яркими и даже входят в историю.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Джеймс Кэмерон снимал "Титаник" в ледяной воде ради натурализма, Эндрю Адамсон держал в строжайшей тайне от юных актеров декорации Нарнии, а первое появление в кадре грудолома в "Чужом" для актеров на съемках было таким же сюрпризом, как и для зрителей. А вот случайная ошибка специалистов по трюкам на съемках "Назад в будущее" могла стоить жизни Майклу Джей Фоксу. И таких случаев в кинематографе немало.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 16
Магнус Фаллос и "Житие Брайана по Монти Пайтону" (1979)

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

2

Source

DELFI Showtime

Tags

Титаник Джеймс Кэмерон Квентин Тарантино Кейт Уинслет Курт Рассел Одри Хепберн Энн Хэтэуэй
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'