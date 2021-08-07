ВИДЕО: И тут что-то пошло не так. 15 фильмов, где в кадр попали реальные эмоции актеров

На какие только ухищрения не идут режиссеры и другие члены съемочных групп, чтобы запечатлеть наилучшие моменты кино. Правда, иногда в съемки вмешивается сама судьба - и совершенно незапланированные эпизоды становятся самыми яркими и даже входят в историю.
Джеймс Кэмерон снимал "Титаник" в ледяной воде ради натурализма, Эндрю Адамсон держал в строжайшей тайне от юных актеров декорации Нарнии, а первое появление в кадре грудолома в "Чужом" для актеров на съемках было таким же сюрпризом, как и для зрителей. А вот случайная ошибка специалистов по трюкам на съемках "Назад в будущее" могла стоить жизни Майклу Джей Фоксу. И таких случаев в кинематографе немало.
- 1. Магнус Фаллос и "Житие Брайана по Монти Пайтону" (1979)
- 2. Декорации и "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф" (2005)
- 3. Ваксинг и "Сорокалетний девственник" (2005)
- 4. Раритет и "Омерзительная восьмерка" (2015)
- 5. Возвращение и "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006)
- 6. Кровь и "Чужой" (1979)
- 7. Трюк и "Крепкий орешек" (1988)
- 8. Ожерелье и "Красотка" (1990)
- 9. Слезы и "10 причин моей ненависти" (1999)
- 10. Неуклюжесть и "Как стать принцессой" (2001)
- 11. Первое знакомство и "Инопланетянин" (1982)
- 12. Холод и "Титаник" (1997)
- 13. Кусачая маска и "Римские каникулы" (1953)
- 14. Удушение и "Назад в будущее 3" (1990)
- 15. Реальность и "Выпускник" (1967)