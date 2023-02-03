ВИДЕО: К годовщине начала войны Лобода сняла в Риге патриотический клип

24 февраля, в годовщину вторжения России в Украину, Светлана Лобода, с весны прошлого года живущая в Латвии, презентовала видеоклип на сингл "По-украински", записанный в поддержку украинского народа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это уже третье музыкальное видео певицы, созданное украинско-латвийской командой в Риге.

"Я с каждым днем все больше проникаюсь темой стойкости украинского народа. Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, как артист, я постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего – ее не победить!" – комментирует свой свежий релиз Лобода.

Foto: Publicitātes foto

Режиссером и хореографом видео выступил Константин Гордиенко, а в состав режиссерской группы вошел известный украинский хореограф - Денис Стульников. Видеоряд построен на сложной хореографии в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных интерпретаций. Часть костюмов и украшений были заимствованы из украинских музеев.