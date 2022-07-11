ВИДЕО. Китайцы разбомбили Питер: новый очень грустный выпуск "Масяни" пытается научить россиян эмпатии
Foto: Kadrs no video

Китайцам показывали по телевизору "русские марши" и говорили о необходимости возвращения исконно китайских земель. И вообще, нет никаких русских — это "смесь татаров с угорцами", у них вся культура ворованная. Новый выпуск "Масяни" под названием "Санкт-Мариубург" отзеркаливает войну в Украине, чтобы заставить россиян почувствовать то, что ощущают украинцы.

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Семейство Масяни не успевает выехать из Петербурга и прячется от бомб в метро, с ужасом смотря видеоролики о попадании бомб в Исаакиевский собор и на стрелку Васильевского острова. Падает ростральная колонна, рушатся дома. "Как в блокаду", — говорит Хрюндель. Чучуня, дочка Масяни, спрашивает, почему на улице лежит соседка, мама Киры, а ей никто не помогает — а родители не понимают, как объяснить, что ей уже никто не поможет.

Чтобы усилить сходство с блокадой, режиссеры цитируют дневник Тани Савичевой — в конце выживает только Бадя, сын Масяни, и пишет в дневник: "Мама умерла на восьмой день. Дядю Лохматого убил снайпер, когда он бежал к нам. Чучуня умерла вчера, так и лежит. Остался только Бадя".

"Эмпатия — главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну", — говорится в описании серии.

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