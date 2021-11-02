ВИДЕО: Маркус Рива примерил маску Джокера и выпустил песню на русском
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Латвийский певец Маркус Рива выпустил клип на песню "Девочка плачет", где сыграл роль Джокера.

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Маркус Рива является режиссером многих своих музыкальных видео, а также снимает клипы свои коллегам. В этот раз, как рассказал исполнитель, все произошло спонтанно.

"Вот уже два года, как концертная индустрия в Латвии остановилась. Я продолжаю выпускать песни, работать online. Сейчас у нас локдаун, никаких вечеринок. Но мы с несколькими друзьями решили чуть заранее отпраздновать Хэллоуин и подготовить контент для соцсетей на 31 октября. Мы серьезно подошли к выбору и реализации своих образов и вошли во вкус: фотографировались, снимали видео, дурачились. А в итоге, когда отсмотрели материал, смонтировали целый клип", – рассказал Маркус.

Почему Джокер? "Время такое! Истерично смеешься над совсем не смешным, даже печальным. И уже так надоела эта ограниченность из-за пандемии, что хочется отпустить все и пуститься в пляс, как Джокер на ступеньках в одноименном фильме".

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