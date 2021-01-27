ВИДЕО: Мать! Танья! Мать! Как в аниме озвучивали русских персонажей
Foto: Kadrs no filmas

В социальной сети TikTok невероятную популярность получил видеоролик с фрагментом аниме "Фигурный калейдоскоп" 2005 года.

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Отрывок опубликовала девушка Диана из Киева. Она обратила внимание зрителей на оригинальную озвучку, где японские актеры говорят на русском. Выглядит это довольно забавно, а разобрать, что говорит 5-летняя девочка Таня - младшая сестра русской фигуристки с очень странным именем Риа Гарнет Джуилтив, совершенно невозможно. Впрочем, как говорят поклонники жанра аниме, за последние 15 лет озвучание в этой огромной индустрии стало намного лучше.

@sakui.di

до конца!! бедные японцы... ##аниме ##анименарусском ##anime ##ginbankaleidoscope ##русскийваниме

♬ оригинальный звук - даттебаНЯ!
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