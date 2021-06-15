Латвийское виолончельное трио Melo-M сняло необычный клип - участники группы дали небольшой концерт, пролетев 15 км на воздушном шаре на высоте одного километра. Фантастические виды природы с высоты птичьего полета в сопровождении музыки буквально захватывают дух.

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Полет начался с развалин замка в Цесисе и концерт могли слушать все "ранние пташки", увидевшие воздушный шар Crystal Gloria с музыкантами и услышавшую музыку в небесах.

В свой воздушный концерт музыканты включили произведения Баха и одного из участников трио - Карлиса Аузанса. По словам артистов, технически их выступление было очень сложным, так как инструменты крепились к корзине воздушного шара.

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