ВИДЕО: Памятник тестостерону. Pet Shop Boys посвятили песню Владимиру Путину

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала видеоклип на песню Living in the past, посвященный президенту России Владимиру Путину.

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В тексте композиции, которая написана от лица Путина, идет речь о российском вторжении в Украину. Российского президента в песне сравнивают с Иосифом Сталиным и называют "живым памятником тестостерону".

В частности, в песне есть такие строки:

Хочу, чтоб меня боялись

Так же, как все боялись его

Арестованы и расстреляны

Они все равно почитали его

Как и он, я выиграю [войну]

Меня не затмят

Я хочу, чтобы люди умирали

С моим именем на устах.

В клипе использованы кадры с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года и с открытия памятника Сталину в Волгограде в 2023 году, накануне 80-летия победы СССР в Сталинградской битве.

Участники Pet Shop Boys осудили российское вторжение в Украину и поддержали российскую певицу Аллу Пугачеву, когда она раскритиковала власти РФ из-за того, что ее муж Максим Галкин, выступающий против войны, был объявлен "иноагентом".

В декабре 2021 года музыканты из Pet Shop Boys выступили в поддержку правозащитной организации "Международный Мемориал", ликвидированной по решению Верховного суда России.