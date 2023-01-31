ВИДЕО: Памятник тестостерону. Pet Shop Boys посвятили песню Владимиру Путину

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала видеоклип на песню Living in the past, посвященный президенту России Владимиру Путину.
В тексте композиции, которая написана от лица Путина, идет речь о российском вторжении в Украину. Российского президента в песне сравнивают с Иосифом Сталиным и называют "живым памятником тестостерону".
В частности, в песне есть такие строки:
Хочу, чтоб меня боялись
Так же, как все боялись его
Арестованы и расстреляны
Они все равно почитали его
Как и он, я выиграю [войну]
Меня не затмят
Я хочу, чтобы люди умирали
С моим именем на устах.
В клипе использованы кадры с инаугурации Путина после президентских выборов 2018 года и с открытия памятника Сталину в Волгограде в 2023 году, накануне 80-летия победы СССР в Сталинградской битве.
Участники Pet Shop Boys осудили российское вторжение в Украину и поддержали российскую певицу Аллу Пугачеву, когда она раскритиковала власти РФ из-за того, что ее муж Максим Галкин, выступающий против войны, был объявлен "иноагентом".
В декабре 2021 года музыканты из Pet Shop Boys выступили в поддержку правозащитной организации "Международный Мемориал", ликвидированной по решению Верховного суда России.