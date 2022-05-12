ВИДЕО: Первый трейлер. "Аватар 2" Джеймса Кэмерона начал путь на киноэкраны
Foto: Kadrs no video

На днях в сети появился первый официальный тизер нового фильма "Аватар 2" Джеймса Кэмерона. События в картине "Путь воды" происходят спустя более чем десять лет после финала первой части. За первые 24 часа оригинальный ролик набрал на цифровых платформах почти 150 млн. просмотров.

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Главные герои новой истории — бывший земной солдат Джейк Салли, навсегда оставшийся на Пандоре в виде аватара, его возлюбленная Нейтири и их дети. Фильм, по словам его создателей, "расскажет о неприятностях, которые их преследуют, битвах, в которых они сражаются, трагедиях, которые они переживают, и на что они идут, чтобы защитить друг друга".

В мировой прокат "Аватар: Путь воды" выйдет в декабре 2022 года. Названы даты выхода и следующих частей саги — в 2024, 2026 и 2028-м. А в сентябре в кинотеатры вернут обновленную версию "Аватара", чтобы напомнить о ней зрителям, а также показать новому поколению, поскольку с выхода первой части прошло уже 13 лет.

Первая лента франшизы вышла в 2009 году и продержалась в лидерах как самый кассовый фильм в истории до премьеры блокбастера "Мстители: Финал". Продолжение "Аватара" должно было выйти в 2017 году, но его постоянно откладывали. Премьеры были перенесены еще на один год из-за пандемии коронавируса. "Аватар 2" должен был выйти в декабре 2021 года, но теперь анонсирован на декабрь 2022-го, а "Аватар 3" перенесен на 20 декабря 2024 года.

Съемки сиквелов проходили в Новой Зеландии. По данным Screen Rant, значительная часть фильма будет происходить под водой. Кэмерон прибег к новым сложнейшим и дорогостоящим технологиям, включая подводные съемки, чтобы воплотить свои идеи в жизнь.

В съемках сцен в воде принимали участие и главные актеры фильма — Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис.

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