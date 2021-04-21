Группа Prāta Vētra выпустила новый клип в аниме-стилистике. Видео рассказывает о девочке в инвалидной коляске, которая становится супергероем и спасает город от огромного муравьеда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Клип снят на песню Feels. Его создала студия, которая ранее работала над клипом "Жу-Жу" группы Ленинград и певицы Глюкозы, и в нем прослеживается тот же японский стиль и яркая цветовая палитра.

Идея возникла благодаря дочери барабанщика группы Каспара Роги.

"Однажды я заметил среди игрушек моей маленькой дочки фигурку девочки в инвалидной коляске. Первая реакция была: "Боже, с чем это она играет?", но через мгновение я уже осознал, как узко и косно я мыслю, так нельзя. Героиня клипа Feels — девочка, которая боится жизни, общества, выхода на улицу именно потому, что она не такая как все. Это еще и метафора всех нас, нашего духовного состояния. Важно освободиться от предрассудков, воспринимать мир таким, какой он есть", — рассказал он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime

Tags

Prāta vētra
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?