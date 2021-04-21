Группа Prāta Vētra выпустила новый клип в аниме-стилистике. Видео рассказывает о девочке в инвалидной коляске, которая становится супергероем и спасает город от огромного муравьеда.

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Клип снят на песню Feels. Его создала студия, которая ранее работала над клипом "Жу-Жу" группы Ленинград и певицы Глюкозы, и в нем прослеживается тот же японский стиль и яркая цветовая палитра.

Идея возникла благодаря дочери барабанщика группы Каспара Роги.

"Однажды я заметил среди игрушек моей маленькой дочки фигурку девочки в инвалидной коляске. Первая реакция была: "Боже, с чем это она играет?", но через мгновение я уже осознал, как узко и косно я мыслю, так нельзя. Героиня клипа Feels — девочка, которая боится жизни, общества, выхода на улицу именно потому, что она не такая как все. Это еще и метафора всех нас, нашего духовного состояния. Важно освободиться от предрассудков, воспринимать мир таким, какой он есть", — рассказал он.