ВИДЕО: Прощай, Крэйг! Вышел финальный трейлер фильма "Не время умирать"

"Не время умирать" – 25-й фильм бондианы, последний для Дэниэла Крэйга, исполнявшего роль знаменитого британского шпиона с 2006 года.

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Судя по всему, после событий предыдущей части киносерии прошло не менее 5 лет. Бонд уволился со службы в МИ-6 и перебрался жить на Ямайку. Неожиданно старый друг Джеймса – агент ЦРУ Феликс Лейтер – просит его помочь отыскать пропавшего ученого. След приводит Бонда к таинственному злодею, в руках которого оказались новейшие опасные технологии. Чтобы одолеть нового врага, судя по представленному финальному трейлеру, Джеймсу Бонду придется объединиться с Эрнстом Ставро Блофельдом – главой террористической организации "Спектр", угодившим в тюрьму благодаря работе британских спецслужб.

Помимо Крэйга, в фильме "Не время умирать" появятся: Рами Малек, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс, Рори Киннир, Ана де Армас и другие. Режиссером выступил Кэри Фукунага.