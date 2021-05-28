ВИДЕО: Ревва, КГБ и кровавые слезы Ленина. Лидер Rammstein снял еще один клип в России
Foto: Kadrs no video

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер нового видеоклипа, снятого в России.

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В трейлере очередного музыкального ролика Линдеманна слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь, бюст Владимира Ленина, плачущего кровавыми слезами, и допрос у сотрудника КГБ. Его роль исполнил актер и комик Александр Ревва. Отмечается, что это далеко не первый клип исполнителя, снятый в России.

Ранее Линдеманн исполнил композицию "Любимый город" на русском языке. Песня была написана автором Евгением Долматовским и музыкантом Никитой Богословским в 1939 году специально для фильма "Истребители", тогда ее исполнил певец Марк Бернес.

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Source

Lenta.ru

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