ВИДЕО: Самые смешные и трогательные рекламные ролики "Супер Боула"
Foto: Kadrs no video

"Супер Боул" – традиционный ежегодный финальный матч за СуперКубок по американскому футболу, рекламное время в рамках телевизионной трансляции которого стоит миллионы долларов. Именно поэтому рекламодатели специально для этого события создают необычные рекламные ролики, ведь нужно, чтобы о них говорили зрители.

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Портал "Вести.ру" собрал наиболее смешные и трогательные видео, показанные во время СуперКубка 2021.

Дэйв Батиса и Трейси Морган

Видео наглядным образом объясняет разницу между понятиями "почти уверен" и "абсолютно уверен". Например, если вы покупаете дом, вы должны быть абсолютно уверены в том, что этот дом – тот самый. А еще в ролике появляется Дэйв Батиста, чтобы проучить главного героя.

Может ли буррито изменить мир?

Таким вопросом задается мальчик из рекламного ролика ресторана, в котором буррито является одним из основных блюд. Как оказалось – может. Особенно если внимательно посмотреть на "путь" буррито до потребителя.

Наведем порядок вместе

Всемирно известный производитель бытовой химии призывает не скидывать обязанности по уборке дома (и не только дома) на кого-то одного. Ведь если заниматься домашними делами вместе, то на них будет уходить куда меньше времени.

Трогательное видео про поиск работы

В США существует множество различных интернет-сервисов, помогающих искать работу. Сюжет этого рекламного ролика рассказывает, как влияет на нашу жизнь этот процесс – сколько стресса он может принести и сколько радости.

Когда легенды приходят на помощь

Производитель небезызвестных алкогольных напитков в своем новом рекламном ролике собрал воедино героев нескольких своих "старых" видео – и назвал их легендами. По сюжету эти самые персонажи из прошлого, пройдя сквозь порталы (нечто похожее "колдовал" герой комиксов доктор Стрэндж), помогают простому водителю ликвидировать последствия аварии.

Если бы Майкл Б. Джордан был Алексой…

Никакой речи о смене пола, конечно, не идет, просто американская компания Amazon предложила зрителям представить, что у умной колонки ее производства появилось тело. И этим телом стал актер Майкл Б. Джордан, знакомый нам по фильмам "Черная Пантера", "Просто помиловать" и "Крид: Наследие Рокки".

Мэттью МакКонахи стал плоским

В рекламе новых объемных 3D-чипсов актер Мэттью МакКонахи внезапно стал плоским. Живется ему в этом состоянии, очевидно, несладко: его не замечают в кафе, ветер сбивает с ног… И тогда МакКонахи находит вендинговый автомат с чипсами…

Кто спер мои чипсы?

Этим вопросом задается Эштон Катчер, чья супруга Мила Кунис покушается на его чипсы. Кунис умудряется хрустеть чипсами везде – в ванной, на диване, на кухне… Когда ему Катчеру удается поймать жену с поличным, она всегда заявляет, что это не она. Важно упомянуть, что актера в этом видео заставили петь – в этом нелегком деле ему помог певец Шегги.

Посвящение 2020 году

В рекламе сельтерского лимонада пытаются иначе взглянуть на то, каким получился 2020 год: вместо коронавируса над миром нависла угроза лимонов. Градом они выпадают по всей планете, повреждая имущество и калеча людей. В общем теперь лимонов у нас так много, что мы решили делать лимонад.

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