ВИДЕО: Снова кролик и красная пилюля. Опубликован первый трейлер новой "Матрицы"
Foto: Kadrs no video/YouTube/Warner Bros. Pictures

В сети появился первый трейлер нового фильма "Матрица: Воскрешение".

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В ролике, который длится почти три минуты, показывают персонажа актера Киану Ривза: он живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы.

Помимо Киану Ривза и Нила Патрика Харриса в фильме снялись Керри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой "Матрицы" отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

22 декабря фильм покажут в кинотеатрах США. Параллельно его выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.

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Source

Lenta.ru

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Киану Ривз
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