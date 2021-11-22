ВИДЕО. Студия "Союзмультфильм" показала первый трейлер перезапуска "Ну, погоди!"
Foto: Kadri no video

В рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска советского мультфильма "Ну, погоди!". Ролик также опубликовали на YouTube-канале студии "Союзмультфильм".

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Создатели проекта "Ну, погоди! Каникулы" заявили, что из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. По словам представителей "Союзмультфильма", герои не станут прямо разговаривать, но "периодически будут проскальзывать крепкие фразы типа "Ну, погоди!"".

Персонажи подверглись значительной переработке. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев. Отмечается, что комментарии к видео на YouTube были отключены.

Премьера мультфильма должна состояться в декабре этого года. Точной даты релиза на данный момент нет.

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