ВИДЕО: Телезвездам досталось от учительницы русского языка за неграмотную речь
Foto: Kadrs no video

Учительница русского языка Татьяна Гартман перечислила несколько слов, в которых российские телеведущие нередко допускают ошибки.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Гартман отметила, что подготовила несколько ярких примеров того, как в словах встречаются "лишние буквы". В начале она продемонстрировала видео, на котором актриса и ведущая Агата Муцениеце сказала об "эмоциональном "раздрайве"". "В русском языке слово "раздрайв" не зафиксировано. Здесь, я подозреваю, произошло слияние слов "раздрай" и "драйв"", — отметила преподаватель.

Вторым словом стал грейпфрут, который в речи врача и телеведущего Александра Мясникова прозвучал как "грейпфрукт". "Попадаться на эту удочку не стоит, потому что у слов грейпфрут и фрукт разное происхождение", — предупредила Гартман.

В список слов, в которых возникают лишние буквы, также попало слово пертурбация, в которое, по словам учительницы, "влезает дополнительная Е", конкурентоспособный — в нем возникает лишняя Н, и эскорт — в этом слове после первой буквы не должно быть К. Кроме того, Гартман включила туда слово "поскользнуться" и уточнила, что в нем используется приставка по-, а не под-.

Ранее Гартман опубликовала разбор речи телеведущего Андрея Малахова. По ее словам, ранее Малахов нередко попадал в ее выпуски, однако в последнее время он стал "немного грамотнее" и начал "больше следить за своей речью". Несмотря на это, учительница перечислила несколько допущенных ведущим ошибок.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

9

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для людей, у которых уже все есть
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei