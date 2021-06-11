ВИДЕО: Тизер фильма "Брат-3" сильно разозлил зрителей
Foto: Kadrs no video

В сети появился первый тизер фильма "Брат-3" - и зрители очень недовольны.

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Двухминутный ролик с рэпером Птахой разозлил зрителей. Многие посчитали, что создание подобной картины является неуважением к режиссеру Алексею Балабанову, снявшему оригинальную ленту, и потребовали изменить название. Некоторые же подумали, что это шутка. "Вообще, по накалу примитивности видос похож на стеб. Нельзя такую унылость сотворить сознательно, точно развод какой-то", — пишут комментаторы.

В ответ Птаха выложил несколько видео в Instagram-сторис, назвав недовольных замкнутыми диванными критиками. Он призвал сначала посмотреть фильм, а уже потом писать негативные комментарии.

В феврале 2019 года шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снимать продолжение криминальной драмы Алексея Балабанова "Брат". Продюсер "Брата" и "Брата-2" Сергей Сельянов назвал это глупостью, хамством и неуважением по отношению к создателям оригинальной картины.

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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