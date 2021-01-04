ВИДЕО. Толстая Ольга Бузова выпустила клип с Сергеем Шнуровым
Foto: Kadrs no video

Ольга Бузова и Сергей Шнуров записали совместную песню "Колбаса" для фильма "Чумовой Новый Год". В первые дни годы в Сети был опубликован и клип на композицию, где певица предстала в необычном образе.

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В видео Ольга сыграла роль последней оставшейся в живых ведьмы. Всех прочих уже сожгли, но ей повезло, так как для колдуньи у нее слишком пышная фигура. А все оттого, что она заедает стресс. Но в итоге ведьму поражает карающая молния и от нее остается лишь кучка пепла.

Комментаторы не оценили иронию дуэта. При этом многие считают, что песня стала настоящим позором для Сергея Шнурова.

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