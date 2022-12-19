ВИДЕО: Украина провела национальный отбор на Евровидение 2023 в бомбоубежище

Украина выбрала участника для "Евровидения 2023". Из соображений безопасности национальный отбор прошел в бомбоубежище.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Победу в отборе одержала группа Tvorchi. Жюри дали им 9 баллов из 10 возможных, зрители - все 10 баллов.

Tvorchi - дуэт, основанный в 2018 году в Тернополе продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом из Нигерии Джеффри Кенни, которые познакомились во время учебы в фармацевтическом вузе. Их композиции уже неоднократно занимали первые места в различных хит-парадах.

Для конкурса они написали песню Heart Of Steel. "У нас есть важный месседж, который необходимо донести до всех, кто услышит песню. Мы поем о нашем сильном народе со стальными сердцами. Кто бы что ни говорил, как бы трудно ни было, мы идем дальше, и этому никто не может помешать. В тексте есть слова: "Я не могу объяснить. Скажу тебе как чувствую: жизнь – это просто игра. И я играю на победу". Ими все сказано", — сказал в интервью УНИАН Андрей Гуцуляк.

Украина должна была принимать "Евровидение" в 2023 году, но из-за войны конкурс перенесли в Великобританию. Он пройдет в Ливерпуле.