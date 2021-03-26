ВИДЕО: В сеть попала запись кастинга на обновленный "Дом-2"

Реалити-шоу "Дом-2", о закрытии которого стало известно в конце 2020 года, проводит кастинг новых участников в специальном здании в Москве. Процесс отбора кандидатов для перезапуска проекта попал на видео, опубликованное Mash в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что шоу все-таки останется прежним и не будет менять формат и критерии отбора участников. "Кастинг идет, на котором ищут не "серую массу", а ярких фриковатых ребят, которые, как и раньше, смогут обеспечить рейтинги", — говорится в сообщении.

Видео снято в павильоне недалеко от Российского университета дружбы народов (РУДН). В здании на улице Саморы Машела две сотрудницы ведут кастинг, опрашивая потенциальных участников проекта — парней и девушек. На кадрах одна из них разыгрывает сцену с пришедшим на кастинг парнем, изображая участницу шоу. Ее коллега также дает советы, как лучше подобрать образ для себя и выделиться среди остальных.

Ранее стало известно, что "Дом-2" вернется на экраны. Теперь транслировать передачу будет российский телеканал "Ю". Новые выпуски планируют начать показывать в середине или в конце апреля. При этом к съемкам решили привлечь не только новых, но и старых участников ради повышения рейтингов.

О возвращении реалити-шоу впервые официально объявила телеведущая Ольга Бузова в начале марта. Проект перестал выходить на ТНТ в конце 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.