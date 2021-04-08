ВИДЕО: В сети опубликован новый трейлер "Круэллы"

Студия Disney опубликовала полноценный второй трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун.

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В трейлере Эмма Стоун в роли легендарной злодейки водит машину и байк и противостоит псам-далматинцам и их защитникам. Также в приквеле "101 далматинца" снялись Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер и Марк Стронг.

Премьера картины в странах, где работает стриминговый сервис Disney+, состоится 28 мая 2021 года.

Предыдущий трейлер "Круэллы" за первые сутки после публикации набрал 71 млн просмотров на разных платформах. Трейлеру приквела "101 далматинца" удалось обогнать суточные результаты трейлеров "Малефисенты: Владычицы тьмы" (61,7 млн) и "Аладдина" (60,8 млн).