На YouTube появилась пародийная заставка сериала "Друзья" с известным знатоком Александром Друзем в роли всех.

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Автор ролика сделал его с помощью нейросети, назвав свой сериал "Друзи". Лица главных героев были заменены на лицо магистра "Что? Где? Когда?" с помощью приложения Deepfake.

"Мега-популярный сериал из 90-х — про жизнь шестерых Друзей в центре Нью-Йорка", - говорится в описании ролика. Видео вызвало большое одобрение пользователей и множество шуток в комментариях: "Не имей сто рублей, а имей сто Друзей", "А знаете как Александр Друзь познакомился со своей будущей женой? Он подошёл к ней и сказал, давайте станем Друзями", "Если Александр Друзь зарегистрируется на "одноклассниках", то у него на странице будет список "Друзья друзей Друзя". Теперь от автора просят ролики "Как я встретил вашего Друзя" и "11 друзей Друзя".