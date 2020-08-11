ВИДЕО: в Youtube набирает популярность латвийский клип по мотивам сериала "Викинги"

Группа Steel Mustang из Латвии сняла музыкальный видеоклип по мотивам популярного сериала "Викинги". За неполные четыре дня он набрал почти 10 000 просмотров. В съемках приняла участие популярная латвийская видеоблогер Елена Рассохина.

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Ранее этот коллектив уже снимал видеоролики по сериалу "Игра престолов" и по компьютерной игре "Ведьмак". Зрителям они понравилось, и команда решила приступить к самым масштабным и дорогим на данный момент съемкам, для которого пришлось арендовать целый корабль - драккар Indriķis.

Идей вдохновитель проекта Дмитрий Эзау, сыгравший в клипе главную роль, стоимость съемок не раскрывает - но говорит, что корабль и аренда части съёмочного городка Cinevilla обошлись дороже всего. С костюмами помог клуб исторической реконструкции Komturia-Riga, они же помогали ставить боевые сцены.

За основу была взята композиция из основной темы сериала "Викинги" If I had a heart, на которую группа сделал метал-кавер. Дмитрий Эзау записал все гитары в домашних условиях. "На это ушло очень много времени, особенно на разработку гитарного соло. Я перебрал множество вариантов, прежде чем пришёл к финальному. Я хотел сделать изначально более фолковое соло, но оно не совсем было мне по душе и я решил просто импровизировать, вошёл в состояние гитарного берсерка и просто начал играть что было внутри", - рассказал он порталу Delfi.

По сюжету, главный герой (Дмитрий Эзау) прощается со своей женой (Елена Рассохина) и отправляется с соратниками в поход. Тем временем оставшийся дома вождь (вокалист группы Михаил Акуленков) заглядывается на его жену, бьёт её и пытается овладеть ею. Она отбивается. Когда её муж возвращается с подношением ярлу, он узнаёт о случившемся и вызывает ярла на бой. В сюжете появляется богиня любви и войны Фрейя (вокалистка Наталья Шевчук), которая забирает души павших воинов. Главного героя Фрейя оставляет в живых, чтобы он мог вернуться домой, узнать правду о своём вожде и вступиться за честь жены, а в конце победить обидчика и самому стать ярлом.

В будущем Steel Mustang собирается сделать еще один клип по "Ведьмаку", а потом приступить к вселенным "Пиратов Карибского моря", Skyrim и "Властелина колец".