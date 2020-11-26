DELFI
Foto: DELFI

Руководство телеканала ТНТ отстранило от работы ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Сергея Сафронова из-за вымогательства денег у участников проекта, которые получали за взятки подсказки, пишет StarHit.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О недобросовестных действиях ведущего рассказала одна из участниц шоу. Алина Вердиш подкрепила свои обвинения записями переговоров и банковскими выписками. Все подробности Вердиш обнародовала на своем канале в YouTube, где назвала стоимость "услуг" в различных испытаниях. По ее словам, ведущий разработал даже целую систему знаков, которыми подсказывал верный ответ.

Издание также приводит официальный комментарий телеканала, подтверждающий увольнение Сафронова:

"Битва экстрасенсов" существует уже тринадцать лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов. Ведущий Сергей Сафронов отстранен от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

31

Source

DELFI Showtime

Tags

Битва экстрасенсов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов