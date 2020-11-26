Руководство телеканала ТНТ отстранило от работы ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Сергея Сафронова из-за вымогательства денег у участников проекта, которые получали за взятки подсказки, пишет StarHit.

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О недобросовестных действиях ведущего рассказала одна из участниц шоу. Алина Вердиш подкрепила свои обвинения записями переговоров и банковскими выписками. Все подробности Вердиш обнародовала на своем канале в YouTube, где назвала стоимость "услуг" в различных испытаниях. По ее словам, ведущий разработал даже целую систему знаков, которыми подсказывал верный ответ.

Издание также приводит официальный комментарий телеканала, подтверждающий увольнение Сафронова:

"Битва экстрасенсов" существует уже тринадцать лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов. Ведущий Сергей Сафронов отстранен от "Битвы экстрасенсов" в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели".