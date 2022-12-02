ВИДЕО: Война, разлука, Зиепниеккалнс. Светлана Лобода сняла в Риге еще один клип

Живущая в Латвии украинская певица обнародовала уже второй в этом году видеоклип, снятый в Риге. Клип на песню "Города" стал режиссерским дебютом исполнительницы, а главные роли в нем исполнили местные актеры.

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Видео снято в Риге - жители столицы без труда узнают в кадрах городской микрорайон Зиепниеккалнс, перроны Центрального вокзала и улицы Вецриги. Но посвящена песня украинским женщинам, многие из которых были вынуждены покинуть родину, спасаясь от войны.

Foto: Kadrs no video

"Этой песней я хочу донести боль украинской женщины, матери, жены, сестры. Которая ждет возвращения своего мужчины, для которой каждый телефонный звонок — это целая жизнь. Это томительное и болезненное ожидание, чтобы хоть на мгновение услышать родной голос на том конце провода", - говорит Лобода.

Главные роли в клипе сыграли латвийские актеры, среди которых можно увидеть звезду театра и кино Юриса Стренгу и актрису Рижского русского театра им. М.Чехова Яну Хербсту. Также в съемках принимали участие Андрей Аленс, Каспар Карклиньш, Эдгар Вилюмс, Валентина Уржа, Лаума Балоде, Гинт Станкевич (он также является частью музыкальной команды Светланы Лободы) и юный талант Маркус Рейнсалу.

Напомним, летом этого года Светлана Лобода записала видео на песню "Молитва", снятое в рижской церкви св. Петра. В проекте помимо украинской команды принимали участие латвийские музыканты Карлис Лацис, Гинт Станкевич, Саманта Тина и симфонический оркестр музыкальной академии им. Язепа Витолса.