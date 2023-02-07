ВИДЕО: Вышел первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона - очень многообещающий

В интернете опубликован официальный трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Город астероидов (Asteroid City).

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Лента рассказывает о событиях в вымышленном городе в американской пустыне в 50-х годах прошлого века, куда на конкурс съезжаются астрономы - и в этот момент там происходят странные события, вероятно, это визит пришельцев.

Фильм собрал большое число кинозвезд - от любимцев режиссера Скарлетт Йоханссон, Джейсона Шварцмана, Уиллема Дефо, Эдриана Броуди, Эдварда Нортон и Тильды Суинтон до Тома Хэнкса, Марго Робби, Брайана Крэнстона, Стива Карелла, Майи Хоук и других.

Известно, что "Город астероидов" выйдет в международный прокат 16 июня этого года. Мировая премьера запланирована в мае на Каннском кинофестивале.