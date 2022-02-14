Стриминговая платформа Amazon Prime Video показала первый тизер-трейлер к сериалу "Властелин колец: кольца власти".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Cоздатели сериала выбрали самый удачный момент - первый показ состоялся во время трансляции Супербоула, собирающей у экранов огромное число зрителей. Стоимость рекламы во время этих трансляций превышает 2,5 млн долларов за полуминутный ролик.

Масштабная экранизация эпического произведения Толкина обещает быть самой дорогой в истории - по сообщениям СМИ, бюджет может превысить миллиард долларов.

Что уже известно? Сериал сконцентрируется на основных событиях Второй эпохи Средиземья (за тысячи лет до рождения Фродо): ковка колец Всевластья, восхождение темного властелина Саурона, последний альянс между людьми и эльфами. В нем также подробнее расскажут о королевстве Нуменор, которое "боги" подняли с морского дна в подарок людям за содействие в войне против Темного Властелина Моргота — предшественника и учителя Саурона.

"Эта эпическая драма разворачивается за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Она перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, а королевства восходили к славе, прежде чем рухнуть. В эпоху, где герои подвергались испытаниям в момент, когда надежды практически не было, ведь величайший злодей, когда-либо выходивший из-под пера Толкина, грозил покрыть тьмой весь мир", — говорится в описании проекта.

Первый сезон будет состоять из восьми серий.

Автор трилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Питер Джексон никак не связан с новым проектом. Шоураннерами сериала выступают Патрик Маккей и Джон Д. Пейн, ранее работавшие над фильмом "Стартрек: Бесконечность".

В режиссерском кресле первого сезона — Хуан Антонио Байона ("Невозможное"), Уэйн Йип ("Детективное агентство Дирка Джентли") и Шарлотта Брандстром ("Ведьмак").

Партитуру к сериалу напишет оскароносный композитор Говард Шор, который был создателем музыки к полнометражным экранизациям произведений Толкина.

Премьера первого сезона состоится на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Планируется выпускать по одной серии каждую неделю.

Несколько дней назад киностудия представила первые кадры сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по вселенной Джона Толкина. Снимки были опубликованы изданием Vanity Fair.