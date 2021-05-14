ВИДЕО: Вышел тизер долгожданного спецвыпуска сериала "Друзья"

Стриминговый интернет-сервис HBO Max опубликовал тизер специального эпизода легендарного сериала "Друзья", о съемках которого стало известно в 2020 году.

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Как анонсировалось ранее, это будет не продолжение сериала, а всего лишь один выпуск, который объединит всех актеров, исполнивших главные роли в знаменитом комедийном шоу. "Единственный, где они снова встретятся" – именно так звучит девиз нового тизера. Выход полного эпизода запланирован на 27 мая.

В январе актриса Лиза Кудроу, сыгравшая роль Фиби, раскрыла некоторые подробности новой серии. По ее словам, в ней можно будет увидеть хорошо знакомые всем поклонникам сериала места – например, знаменитое кафе, где друзья так часто проводили время. Кудроу отметила, что некоторые участники команды "Друзей" не виделись с 2004 года, и съемки специального эпизода стали прекрасным поводом для их новой встречи.

Комедийный сериал "Друзья" рассказывает о жизни шестерых друзей. Он был признан одним из лучших в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Постановка и ее творческая группа были удостоены премий "Эмми" и "Золотой глобус". В главных ролях: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Пэрри, Дэвид Швиммер.