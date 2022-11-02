ВИДЕО. Вышел трейлер продолжения фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона

Сегодня студия 20th Century выпустила трейлер фильма "Аватар: путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона. Действие новой картины разворачивается более чем через десять лет после событий первого "Аватара".
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В фильме снимались Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.
Мировая премьера фильма "Аватар: путь воды" состоится 16 декабря 2022 года.
Первый фильм "Аватар" стал одним из самых успешных фильмов в истории, получив в прокате 2,8 миллиарда долларов. Фильм также получил три "Оскара" и два "Золотых глобуса".
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