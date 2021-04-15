ВИДЕО: Вышел второй трейлер девятой части "Форсажа"
Foto: Kadrs no filmas/Universal Pictures

Кинокомпания Universal опубликовала второой трейлер фильма "Форсаж 9", который должен был выйти в прокат еще в 2020 году.

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Девятая часть киносерии станет прямым продолжением восьмой. Кибертеррористка Сайфер в исполнении Шарлиз Терон решает отомстить Доминику Торетто, некогда одолевшему ее в заочном поединке. Она возвращается – и стравливает друг с другом Дома и его брата Джейкоба (Джон Сина). Чтобы справиться с новой угрозой, Доминик вынужденно вновь собирает легендарную команду.

Следуя неизменной традиции, "Форсаж 9" снимали не только в США, но и в других странах и городах мира – в Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Лондоне, Тбилиси, Пхукет и Краби. По многочисленным просьбам зрителей, в историю решили вернуть персонажа Сона Кана – Хана Лю, который, предположительно, погиб в "Форсаже 7".

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