ВИДЕО: "Я мою ручки". Песня про карантин и идиотов покоряет Интернет

Опубликованный два дня назад в Сети клип певицы Мышь набирает обороты, попав в тренд - песня "Я мою ручки" высмеивает тех, кто поддался панике из-за пандемии и скупает продукты и гигиенические товары.

Для скупающих десятки упаковок туалетной бумаги и килограммов гречки даже придумали соответствующий хэштег #covidiots. Именно им свою песню и клип посвятила Мышь.

Похоже, что на волне пандемии она станет новой звездой поп-музыки. О певице известно не так много. По информации, которую можно найти в Интернете, ее настоящее имя - Кристина Шатова, возраст - 18 лет. Воспитанница Музыкальной академии Игоря Матвиенко "М.А.М.А.".

За два дня клип набрал более 77 тысяч просмотров. А в сети TikTok пользователи опубликовали более тысячи роликов, которые сняли под эту песню.