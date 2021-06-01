ВИДЕО: Я ненавижу детей. Лидер Rammstein выпустил новый клип с пионерами и Реввой
Foto: Kadrs no video

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder ("Я ненавижу детей"). В ролике, опубликованном на YouTube, снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Режиссером клипа стал Сергей Грей, который ранее уже сотрудничал с Реввой. Декорации и антураж видеоролика воссоздают эпоху позднего Советского Союза, а титр в начале сообщает, что зрители переносятся в Москву 1989 года.

Ревва в клипе сыграл капитана советской милиции, который устраивает допрос персонажу Линдеманна и избивает его. При этом главного героя ролика обвиняют в серии убийств своих бывших одноклассников, которые насмехались над ним в детстве. Также в клипе присутствуют такие герои, как пионеры, семейная пара и суд. В ролике демонстрируются примеры жестокого обращения детей со своими сверстниками.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий