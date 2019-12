Сервис видеохостинга YouTube опубликовал данные по самым популярным музыкальным видео десятилетия.

На первом месте предсказуемо оказался испаноязычный хит Despacito, опередивший ближайшего конкурента - Shape of You Эда Ширана - на два миллиарда просмотров.

А вот вся первая десятка топа:

Луис Фонси и Дэдди Янки, Despacito, 6.5 миллиардов просмотров

Эд Ширан, Shape of You, 4,5 миллиарда просмотров

Уиз Халифа и Чарли Пут, See You Again, 4,3 миллиарда просмотров

Марк Ронсон и Бруно Марс, Uptown Funk, 3,7 миллиарда просмотров

PSY, Gangnam Style, 3,5 миллиарда просмотров

Джастин Бибер, Sorry, 3,2 миллиарда просмотров

Maroon 5, Sugar, 3,1 миллиарда просмотров

Кэти Перри, Roar, 3 миллиарда просмотров

OneRepublic, Counting Stars, 2,9 миллиарда просмотров

Эд Ширан, Thinking Out Loud, 2,9 миллиарда просмотров