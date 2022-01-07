ВИДЕО. Здравствуйте, я ваша тетя. Чаплин, Табаков и другие актеры, гениально сыгравшие женщин

Помните яркую мисс Эндрю в исполнении Олега Табакова или двух красоток из фильма "В джазе только девушки"? Иногда мужчины способны сыграть женщин настолько хорошо, что становится трудно поверить в то, что они — мужчины. Мы собрали самые яркие примеры того, что такие фантастические перевоплощения возможны.

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Чарли Чаплин

"Женщина" (1915)

Эдди Редмэйн



"Девушка из Дании" (2015)

Киллиан Мерфи



"Завтрак на Плутоне" (2005)

Александр Калягин



"Здравствуйте, я ваша тётя!" (1975)

Дастин Хоффман



"Тутси" (1982)

Ли Пейс



"Солдатская девушка" (2003)

Джон Траволта



"Лак для волос" (2007)

Робин Уильямс



"Миссис Даутфайр" (1993)

Тони Кертис и Джек Леммон



"В джазе только девушки" (1959)

Олег Табаков



"Мэри Поппинс, до свидания!" (1983)

Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников



"В спорте только девушки" (2014)

Федор Стуков



"Родня" (1983)

Дмитрий Нагиев



"Осторожно, модерн!" (1996-1998)

Квентин Крисп



"Орландо" (1992)

Марат Башаров



"Думай как женщина" (2013)