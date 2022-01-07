ВИДЕО. Здравствуйте, я ваша тетя. Чаплин, Табаков и другие актеры, гениально сыгравшие женщин

Помните яркую мисс Эндрю в исполнении Олега Табакова или двух красоток из фильма "В джазе только девушки"? Иногда мужчины способны сыграть женщин настолько хорошо, что становится трудно поверить в то, что они — мужчины. Мы собрали самые яркие примеры того, что такие фантастические перевоплощения возможны.
Чарли Чаплин
"Женщина" (1915)
Эдди Редмэйн
"Девушка из Дании" (2015)
Киллиан Мерфи
"Завтрак на Плутоне" (2005)
Александр Калягин
"Здравствуйте, я ваша тётя!" (1975)
Дастин Хоффман
"Тутси" (1982)
Ли Пейс
"Солдатская девушка" (2003)
Джон Траволта
"Лак для волос" (2007)
Робин Уильямс
"Миссис Даутфайр" (1993)
Тони Кертис и Джек Леммон
"В джазе только девушки" (1959)
Олег Табаков
"Мэри Поппинс, до свидания!" (1983)
Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников
"В спорте только девушки" (2014)
Федор Стуков
"Родня" (1983)
Дмитрий Нагиев
"Осторожно, модерн!" (1996-1998)
Квентин Крисп
"Орландо" (1992)
Марат Башаров
"Думай как женщина" (2013)