ВИДЕО. Здравствуйте, я ваша тетя. Чаплин, Табаков и другие актеры, гениально сыгравшие женщин
Foto: Kadrs no filmas

Помните яркую мисс Эндрю в исполнении Олега Табакова или двух красоток из фильма "В джазе только девушки"? Иногда мужчины способны сыграть женщин настолько хорошо, что становится трудно поверить в то, что они — мужчины. Мы собрали самые яркие примеры того, что такие фантастические перевоплощения возможны.

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Чарли Чаплин

"Женщина" (1915)

Эдди Редмэйн


"Девушка из Дании" (2015)

Киллиан Мерфи


"Завтрак на Плутоне" (2005)

Александр Калягин


"Здравствуйте, я ваша тётя!" (1975)

Дастин Хоффман


"Тутси" (1982)

Ли Пейс


"Солдатская девушка" (2003)

Джон Траволта


"Лак для волос" (2007)

Робин Уильямс


"Миссис Даутфайр" (1993)

Тони Кертис и Джек Леммон


"В джазе только девушки" (1959)

Олег Табаков


"Мэри Поппинс, до свидания!" (1983)

Александр Ведменский, Александр Головин и Илья Глинников


"В спорте только девушки" (2014)

Федор Стуков


"Родня" (1983)

Дмитрий Нагиев


"Осторожно, модерн!" (1996-1998)

Квентин Крисп


"Орландо" (1992)

Марат Башаров


"Думай как женщина" (2013)

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