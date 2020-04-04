Последняя передача "Поле чудес", вышедшая в эфир 3 апреля, прошла в студии с участниками игры, но без зрителей. Их заменили ярко-желтыми воздушными шариками с нарисованными рожицами.

Телезрители, посмотревшие выпуск, в соцсетях поделились, что аплодисменты и крики "Бери приз!" из зала, где вместо людей "сидят" улыбающиеся шары-смайлы, несколько пугают. Кому-то программа напомнила фантастический сериал "Черное зеркало".