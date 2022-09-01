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Властелин колец: Кольца власти
"Властелин колец", "Квантовый скачок" и жизнь Бориса Джонсона: главные сериалы сентября
Foto: Kadrs no filmas

Первый месяц осени традиционно богат на громкие премьеры: "Дом дракона" ждет мощный конкурент в лице нового сериала по вселенной "Властелина колец", фанатов взрослой анимации ждет приятный сюрприз в лице шестого сезона "Рика и Морти", а любителям интеллектуальной фантастики стоит обратить внимание на ремейк "Квантового скачка".

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Властелин колец: Кольца власти
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