Вселенная Marvel имеет миллионы фанатов по всему миру и, кажется, бесконечные возможности для сюжетов и персонажей. Человек-паук, Капитан Америка, Железный Человек и другие герои развиваются и выживают на фоне глобальных катастроф и вопреки всему.

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