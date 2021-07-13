Вселенная Marvel имеет миллионы фанатов по всему миру и, кажется, бесконечные возможности для сюжетов и персонажей. Человек-паук, Капитан Америка, Железный Человек и другие герои развиваются и выживают на фоне глобальных катастроф и вопреки всему.
Какие новые фильмы и герои Marvel ждут нас в ближайшие месяцы и годы, рассказывают Вести.ru.
- 1. "Черная вдова" – с 8 июля 2021 года
- 2. "Шан-Чи и легенда десяти колец" – с 2 сентября 2021 года
- 3. "Вечные" – с 4 ноября 2021 года
- 4. "Человек-паук: Нет пути домой" – с 16 декабря 2021 года
- 5. "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" – с 24 марта 2022 года
- 6. "Тор: Любовь и гром" – с 5 мая 2022 года
- 7. "Черная Пантера: Ваканда навеки" – с 7 июля 2022 года
- 8. "Марвелы" – с 10 ноября 2022 года
- 9. "Человек-муравей и Оса: Квантомания" – февраль 2023 года
- 10. "Стражи галактики 3" – май 2023 года
- 11. "Фантастическая четверка" – дата не определена
- 12. "Блэйд" – дата не определена