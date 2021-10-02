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"Ломка" / Dopesick
Внеземное вторжение, кукла-убийца и наркоэпидемия: главные сериалы октября
Foto: Kadrs no filmas/Apple TV+

Интересного выходит предостаточно: долгожданное продолжение хитовых "Наследников", ремейк культового зомби-хоррора Джорджа Ромеро, многобюджетный боевик о вторжении инопланетян а-ля "Война миров", кровавый слэшер про куклу-убийцу Чаки и многое другое.

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О главных сериалах октября рассказывает "Лента.ру".


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"Ломка" / Dopesick
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