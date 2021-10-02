Внеземное вторжение, кукла-убийца и наркоэпидемия: главные сериалы октября

Интересного выходит предостаточно: долгожданное продолжение хитовых "Наследников", ремейк культового зомби-хоррора Джорджа Ромеро, многобюджетный боевик о вторжении инопланетян а-ля "Война миров", кровавый слэшер про куклу-убийцу Чаки и многое другое.
О главных сериалах октября рассказывает "Лента.ру".
- 1. "Ломка" / Dopesick
- 2. "Голяк" ("Без гроша") / Brassic
- 3. "Наследники" / Succession
- 4. "Вторжение" / Invasion
- 5. "Уборщица. История матери-одиночки" / Maid
- 6. "День мертвецов" / Day of the Dead
- 7. "Ты" / You
- 8. "Чаки" / Chucky
- 9. "Другая жизнь" / Another Life
- 10. "Вокруг света за 80 дней" / Around the World in 80 Days
- 11. "Призраки" / Ghosts
- 12. "Виновная сторона" / Guilty Party
- 13. "Белая ворона" / Insecure
- 14. "Девушка в лесу" / The Girl in the Woods
- 15. "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" / I Know What You Did Last Summer
- 16. "Один из нас лжет" / One of Us Is Lying
- 17. "Бойтесь ходячих мертвецов" / Fear the Walking Dead
- 18. "Личная жизнь" / Love Life